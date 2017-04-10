韩国现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车

路透首尔4月7日 - 现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。

此次召回事件可能让这两家公司分别损失数以亿计美元，并在现代和起亚面临中国销售急剧减少，以及美国和韩国需求迟滞之际，重新燃起对品质的担忧。

根据美、加及韩国的安全监管机构，这两家公司正在美国召回119万辆汽车和运动型车(运动休旅车，SUV)，加拿大和韩国则分别召回114,187辆和171,348辆，因为引擎问题增加了冲撞的可能性。

美国召回的车种包括了现代的索纳塔(Sonata)和Santa Fe，以及起亚的Optima、Sorento和狮跑(Sportage)。

Hi Investment & Securities分析师Koh Tae-bong称，召回可能损及获利，每家公司的召回成本可达2,500亿韩元(2.2019亿美元)。

两家公司未就召回成本置评。

现代汽车(005380.KS)股价最新上涨1.38%。起亚汽车(000270.KS)跌0.14%。

**更多召回**

这并非现代汽车和起亚汽车第一次因自主生产的Theta发动机故障而被迫召回汽车。

2015年，现代汽车在美国召回47万辆索纳塔轿车以更换故障发动机配件，在本土韩国市场引发质量担忧。

但现代和起亚在去年曾表示，国内工厂生产的发动机并没有缺陷。他们反而延长了在韩国市场的五款配备Theta 2发动机的车型保修期。

国土交通部称，曲轴中的金属碎屑可能损坏发动机，从而可能导致发动机熄火。

此次召回涉及现代汽车的索纳塔(Sonata)、雅尊(Grandeur)轿车，以及起亚汽车的K5、K7和狮跑(Sportage)车型，这些车型配备了2013年8月之前生产的2升及2.4升Theta 2汽油发动机。

“召回是与生产过程的问题有关，而不是因为Theta 2GDi发动机有结构性问题，我们已经采取适当举措完成改善。”公司在声明中说道。

现代汽车将在检查后把存在缺陷的发动机换成新发动机。韩国市场的召回将从5月22日开始。(完)