韩国检方紧急拘留总统“亲信门”风暴中心人物崔顺实

2016年10月31日，韩国首尔，处在韩国总统“亲信门”丑闻风暴中心的崔顺实抵达检方办公室时，被媒体记者团团围住。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔11月1日 - 韩国联合通讯社报导，处在韩国总统“亲信门”丑闻风暴中心的崔顺实周一晚间被拘留，数小时之前她抵达当地检方办公室接受质询。

一名检方官员此前表示，他们正在调查有关崔顺实利用其与总统朴槿惠之间的朋友关系接触机密文件并影响国家事务，并通过非盈利基金会获得个人利益的指控。

韩联社援引检方官员的话报导，由于担心崔顺实可能会潜逃或摧毁证据，检方在没有逮捕令的情况下将其紧急拘留。

韩联社称，崔顺实已被送至首尔一间拘留所。

周二早间，记者未能立即联系到检方和崔顺实的律师置评。

根据韩国法律，嫌疑人可在没有逮捕令的情况下被紧急拘留至多48小时。时间更长的拘留则需要法庭开具逮捕令。(完)