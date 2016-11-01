韩国检方紧急拘留总统“亲信门”风暴中心人物崔顺实

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔11月1日 - 韩国联合通讯社报导，处在韩国总统“亲信门”丑闻风暴中心的崔顺实周一晚间被拘留，数小时之前她抵达当地检方办公室接受质询。
一名检方官员此前表示，他们正在调查有关崔顺实利用其与总统朴槿惠之间的朋友关系接触机密文件并影响国家事务，并通过非盈利基金会获得个人利益的指控。
韩联社援引检方官员的话报导，由于担心崔顺实可能会潜逃或摧毁证据，检方在没有逮捕令的情况下将其紧急拘留。
韩联社称，崔顺实已被送至首尔一间拘留所。
周二早间，记者未能立即联系到检方和崔顺实的律师置评。
根据韩国法律，嫌疑人可在没有逮捕令的情况下被紧急拘留至多48小时。时间更长的拘留则需要法庭开具逮捕令。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。