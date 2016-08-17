韩国计划尽快发行50年期公债--企划财政部官员

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔8月17日 - 韩国企划财政部一名官员周三告诉路透，该国计划尽快发行50年期公债。企划财政部昨天才宣布正在考虑发行50年期公债，创历史先河。
这名要求匿名的官员称，首批50年期公债发行规模可能约1万亿(兆)韩元(9.12亿美元)；若推进发行50年券，则可能减少30年期公债发行规模。(完)
(编译 张若琪 审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。