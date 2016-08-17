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国际财经 | 2016年 8月 17日 星期三 10:53 BJT

韩国计划尽快发行50年期公债--企划财政部官员

路透首尔8月17日 - 韩国企划财政部一名官员周三告诉路透，该国计划尽快发行50年期公债。企划财政部昨天才宣布正在考虑发行50年期公债，创历史先河。

这名要求匿名的官员称，首批50年期公债发行规模可能约1万亿(兆)韩元(9.12亿美元)；若推进发行50年券，则可能减少30年期公债发行规模。(完)

(编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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