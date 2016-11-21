韩国反对党拟提议弹劾总统朴槿惠

路透首尔11月21日 - 韩国反对党--国民之党发言人周一表示，将开始收集对总统朴槿惠弹劾案提议的连署签名；主要的在野党共同民主党发言人也称，将检视弹劾的条件。

韩国检方周日表示，在总统朴槿惠贪腐丑闻调查中，已正式起诉朴槿惠的朋友崔顺实及两名前助手。

总统的朋友崔顺实及前助手安钟范被指控滥用职权，向企业集团施压要求向此次丑闻核心的基金会提供资金。

数十万示威者周六走上首尔街头，连续第四周周末上街抗议。

朴槿惠拒绝辞职，但两度道歉表示出发点是基于国家经济利益，而非个人之利，但她承认与崔顺实关系的处理确有疏失。朴槿惠的五年任期将于2018年2月结束。

国民之党发言人Lee Yong-ho表示，已展开弹劾准备工作，将与其他党派会谈，以取得弹劾案提议的同意连署。该党在国会拥有38个席位，国会总共有300个议席。

弹劾案提议至少需国会半数同意方能展开，而且要国会三分之二多数赞成才能通过。

如果弹劾动议在国会通过，宪法法院将会对之进行评估，而且必须得到九名法官中至少六位的确认。政治分析师称，针对朴槿惠的弹劾动议被通过的可能性很大。

在国会拥有121个席位的共同民主党周一表示，将开始评估弹劾程序的条件，但没有承诺启动弹劾动议。

“弹劾程序需要尽可能充分的准备，”共同民主党党魁秋美爱在该党的一个会议上称，并补充说对于朴槿惠而言，最好的情况是下台。

政治分析人士曾称，反对党没有大力推进弹劾，是因为倘若弹劾动议失败，会提高朴槿惠渡过这场危机的可能性。

2004年，国会投票通过了针对时任总统卢武铉的弹劾案，但弹劾动议被宪法法院驳回。此举未受到公众欢迎，他们认为这是反对党在滥用权力。(完)