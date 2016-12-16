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国际财经 | 2016年 12月 16日 星期五 10:17 BJT

韩国政府称国会投票弹劾总统对实质经济几无影响

路透首尔12月16日 - 韩国企划财政部周五表示，国会上周表决通过弹劾韩国总统朴槿惠，这对经济几无影响。

“在查看新的指标后，我们发现在弹劾案表决后，消费、投资和出口等实际经济方面没有异常的迹象，”企划财政部在声明稿中表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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