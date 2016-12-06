韩国企业高层出席国会听证会 否认提供献金时谋求好处（更新版）

(新增更多细节及听证会企业高层说法)

路透首尔12月6日 - 韩国企业高管周二对国会一工作组表示，他们向两支基金提供献金的时候，并未寻求得到好处。在这起势要将总统朴槿惠拉下台的政治丑闻中，两支基金是核心调查对象。

GS集团掌门人许昌秀(Huh Chang-soo)承认，很难对政府说不。许昌秀是被传唤参加史无前例的电视直播听证会的九位财团高层之一。

“如果政府有要求，企业很难拒绝，在韩国这是现实，”身兼韩国工业联盟(Federation of Korean Industries)会长的许昌秀表示。韩国工业联盟是韩国大财阀的主要游说机构。

这些大集团老板掌控的收入相当于韩国经济规模的逾一半，他们被质问朴槿惠或其朋友和助手有没有向他们施压，要他们向非盈利基金会捐款，以换取特殊待遇。这些基金会均支持朴槿惠提出的动议。

朴槿惠周五将面临弹劾表决。

坐在证人席中间的三星集团领导人李在镕说，朴槿惠曾在与他进行的单独会面中要求他支持弘扬文化和体育相关的开发项目，但没有具体提出金钱要求。

“经常有来自社会各界的要求，包括文化和体育的。我们从来没有将捐钱作为交换条件，这个案子也一样，”李在镕说。

三星集团向两个基金会捐了204亿韩元，在各企业中捐款额最大。韩国检方上月突击搜查了三星的办公室。

这些企业高管穿过夹道的媒体及抗议人群进入国会大楼。

有53家企业集团曾提供资金给该两家基金会，但其中并无任何一家财阀被指控有不当行为；不过仍可见到国会外有一位抗议者高举“逮捕财阀首脑”的标语。

朴槿惠周五将面临弹劾案表决，有可能成为韩国第一位以不光彩的方式提前结束任期的民选总统。韩国民众大规模示威要求她下台，她的支持率已经跌到只剩4%。

这也是首次有这么多的韩国大企业领导人出席国会听证会。(完)