韩国斗山山猫大砍IPO集资目标至8.9亿美元 不及原定计划一半

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月13日 - 韩国建筑机械生产商斗山山猫(Doosan Bobcat)(241560.KS)大砍首次公开发行(IPO)集资目标，降至原先目标的一半以下，因投资人对原先定价望而却步。
斗山山猫三天前撤回目标高达2.45万亿(22亿美元)的IPO计划后，母公司--斗山工程机械(042670.KS)周四发表声明称，目前集资目标为9,909亿韩元(8.90亿美元)。
首尔两家机构投资人先前向路透表示，潜在投资人认为，与韩国同业相比，斗山山猫原定IPO价格过于昂贵。
该公司仍料是2014年12月以来韩国最大IPO，但分析师称，下调融资目标将促使其他人士检视目前即将上市企业的估值。
斗山工程机械称，斗山山猫每股股票新的指导价区间介于每股2.9-3.3万韩元，11月18日该公司30%的股份将上市。
外部投资者将共计出售16.5%的斗山山猫股权，从而退出该公司。包括斗山工程机械在内的斗山附属公司将出售13.5%的股权，最高将获得4,500亿韩元资金，用以偿还债务并改善财务状况。
斗山工程机械周四大幅收低3.6%。(完)
(编译 蔡美珍/于春红; 审校 高琦/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。