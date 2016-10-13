韩国斗山山猫大砍IPO集资目标至8.9亿美元 不及原定计划一半

路透首尔10月13日 - 韩国建筑机械生产商斗山山猫(Doosan Bobcat)(241560.KS)大砍首次公开发行(IPO)集资目标，降至原先目标的一半以下，因投资人对原先定价望而却步。

斗山山猫三天前撤回目标高达2.45万亿(22亿美元)的IPO计划后，母公司--斗山工程机械(042670.KS)周四发表声明称，目前集资目标为9,909亿韩元(8.90亿美元)。

首尔两家机构投资人先前向路透表示，潜在投资人认为，与韩国同业相比，斗山山猫原定IPO价格过于昂贵。

该公司仍料是2014年12月以来韩国最大IPO，但分析师称，下调融资目标将促使其他人士检视目前即将上市企业的估值。

斗山工程机械称，斗山山猫每股股票新的指导价区间介于每股2.9-3.3万韩元，11月18日该公司30%的股份将上市。

外部投资者将共计出售16.5%的斗山山猫股权，从而退出该公司。包括斗山工程机械在内的斗山附属公司将出售13.5%的股权，最高将获得4,500亿韩元资金，用以偿还债务并改善财务状况。

斗山工程机械周四大幅收低3.6%。(完)