焦点：韩国1月出口同比劲增11.2%远超预期 创近五年最高

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透首尔2月1日 - 周三公布的初步数据显示，韩国1月出口为连续第三个月成长，创近五年最大增幅，远超过市场预期。
韩国决策高层正面临众多不确定性的挑战，从美国总统特朗普的贸易政策提案，到韩国国内政治风险等等，在此之际，这项出口喜讯将带来一些希望。
但周三公布的数据并非全面向好，一项调查显示，韩国1月制造业活动为连续第六个月萎缩，因产出及新订单加速下滑。
韩国1月日经/MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)下滑至49.0，12月时为49.4。
韩国1月制造业生产连续第六个月下滑，因经济状况不稳且需求疲弱，促使一些企业进一步削减雇员人数。
尽管1月整体数据依旧低于50，但距12月数据不远；12月数据是去年7月以来最高，主要受益于全球对韩国出口需求旺盛。(50代表了一个月当中制造业活动的荣枯分水岭。)
1月新出口订单分项指数为50.2，低于12月的51.6，韩国海内外总体新订单连续第八个月萎缩，不过幅度较小。
日经/MARKIT称，受访企业提及新产品的推出及与中国和日本贸易量的增长。
韩国产业通商资源部公布的数据显示，1月韩国出口较上年同期大增11.2%，至403.3亿美元，为2012年2月增长20.4%以来的最大增幅。
进口增速加快至18.6%，为371.3亿美元，整体贸易顺差32亿美元。因为进口增长强劲，韩国1月贸易顺差小于12月的68亿美元。
路透调查访问的分析师们预测1月出口增长8.7%，进口增长8.5%。
“随着国际油价反弹，(韩国)出口价格也在上涨，”Meritz Securities的分析师Stephen Lee在数据公布后表示。
“需要关注出口规模是否也相应地增长，比如化工产业，以判断整体贸易增长是否持续，”Lee说。
在贸易数据公布前一个小时发布的韩国12月工业生产数据显示，12月经季节调整后工业生产较前月下降0.5%，逊于市场预期的增长0.3%。
11月工业生产数据修正为较前月上升3.6%，略高于原先公布的上升3.4%。
电子元件和运输设备生产分别较前月下降5.5%和6.2%，拖累了整体数据。
受韩国总统朴槿惠深陷政治丑闻的拖累，消费者信心降至数年低点。数据还显示，12月零售销售较11月下降1.2%，为2016年9月以来的最大降幅。
韩国企划财政部官员指出，12月工业生产下降是因为11月增幅异常大，当时创下了逾七年以来最快增速。
12月服务业生产温和增长，较前月增长0.3%，与11月增幅相当。
12月工业生产较上年同期增长4.3%，优于路透调查中分析师预计的增长3%。11月修正数据为上升5.3%。
韩国贸易数据图表请点选： link.reuters.com/xef92t
(完)
(编译 蔡美珍/于春红/李春喜/汪红英；审校 张若琪/郑茵/李婷仪)
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