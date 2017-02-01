焦点：韩国1月出口同比劲增11.2%远超预期 创近五年最高

路透首尔2月1日 - 周三公布的初步数据显示，韩国1月出口为连续第三个月成长，创近五年最大增幅，远超过市场预期。

韩国决策高层正面临众多不确定性的挑战，从美国总统特朗普的贸易政策提案，到韩国国内政治风险等等，在此之际，这项出口喜讯将带来一些希望。

但周三公布的数据并非全面向好，一项调查显示，韩国1月制造业活动为连续第六个月萎缩，因产出及新订单加速下滑。

韩国1月日经/MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)下滑至49.0，12月时为49.4。

韩国1月制造业生产连续第六个月下滑，因经济状况不稳且需求疲弱，促使一些企业进一步削减雇员人数。

尽管1月整体数据依旧低于50，但距12月数据不远；12月数据是去年7月以来最高，主要受益于全球对韩国出口需求旺盛。(50代表了一个月当中制造业活动的荣枯分水岭。)

1月新出口订单分项指数为50.2，低于12月的51.6，韩国海内外总体新订单连续第八个月萎缩，不过幅度较小。

日经/MARKIT称，受访企业提及新产品的推出及与中国和日本贸易量的增长。

韩国产业通商资源部公布的数据显示，1月韩国出口较上年同期大增11.2%，至403.3亿美元，为2012年2月增长20.4%以来的最大增幅。

进口增速加快至18.6%，为371.3亿美元，整体贸易顺差32亿美元。因为进口增长强劲，韩国1月贸易顺差小于12月的68亿美元。

路透调查访问的分析师们预测1月出口增长8.7%，进口增长8.5%。

“随着国际油价反弹，(韩国)出口价格也在上涨，”Meritz Securities的分析师Stephen Lee在数据公布后表示。

“需要关注出口规模是否也相应地增长，比如化工产业，以判断整体贸易增长是否持续，”Lee说。

在贸易数据公布前一个小时发布的韩国12月工业生产数据显示，12月经季节调整后工业生产较前月下降0.5%，逊于市场预期的增长0.3%。

11月工业生产数据修正为较前月上升3.6%，略高于原先公布的上升3.4%。

电子元件和运输设备生产分别较前月下降5.5%和6.2%，拖累了整体数据。

受韩国总统朴槿惠深陷政治丑闻的拖累，消费者信心降至数年低点。数据还显示，12月零售销售较11月下降1.2%，为2016年9月以来的最大降幅。

韩国企划财政部官员指出，12月工业生产下降是因为11月增幅异常大，当时创下了逾七年以来最快增速。

12月服务业生产温和增长，较前月增长0.3%，与11月增幅相当。

12月工业生产较上年同期增长4.3%，优于路透调查中分析师预计的增长3%。11月修正数据为上升5.3%。

韩国贸易数据图表请点选： link.reuters.com/xef92t

(完)