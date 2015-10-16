朴槿惠称希望借助中日韩峰会改善日韩关系

韩国总统朴槿惠周四称，希望下月的中日韩三方峰会能为改善与日本的关系扫清障碍，促进东北亚地区的稳定。正在美国访问的朴槿惠还称，她对与日本首相安倍晋三举行双边会晤持开放态度，但同时强调了在慰安妇问题上取得进展的重要性。朴槿惠自上任以来未与安倍举行过双边会晤。路透