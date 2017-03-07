韩日台港限制进口美国家禽 因美爆发禽流感

路透首尔/芝加哥3月6日 - 韩国政府和一美国贸易团体周一表示，在美国一商业养鸡场爆发今年首例禽流感后，韩国、日本、台湾和香港已限制进口美国家禽。

韩国农林畜产食品部周一表示，该国将禁止从美国进口家禽和鸡蛋，因此前证实在美国一家位于田纳西州的养鸡场发生H7禽流感。

贸易团体美国家禽和鸡蛋出口协会主席James Sumner表示，日本和台湾将禁止从该州禁口家禽；香港则将限制从有鸡只感染禽流感的田纳西郡进口。

韩国农林畜产食品部在声明稿中表示，韩国进口禁令自周一起生效。声明稿并指出，生禽和鸡蛋禁止进口，但经加热处理过的鸡肉和蛋类制品则仍可进口。

Sumner表示，韩国禁止美国鸡蛋进口的决定令人失望。而其持续进口某类加工蛋品的举措很好，“因为韩国有严重的禽流感问题，它们肯定很需要鸡蛋。”(完)