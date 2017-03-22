韩国政府公布新举措 力争提高年轻人就业

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。
韩国企划财政部称，将争取对劳动法进行修订，一旦企业未与员工签订正式雇佣合同，或不能足额支付薪资时，更加便于对这些企业进行罚款。
2月经季节因素调整后，15-29岁韩国人的失业率为10.4%，仅略低于上年同期10.6%的16年半高点。
企划财政部周三发布公告称，青年失业问题可能归咎于“国内外的不确定性、信心低迷导致的消费疲软以及企业重组”。
政府在今年稍早曾表示，将在3月底之前宣布新政策以帮助年轻人就业。
在规定修改之后，企业支付薪资若低于最低薪资要求，将被直接罚款至多2,000万韩元(17,800美元)，未与雇员签订劳动合同的企业将被罚款至多500万韩元。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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