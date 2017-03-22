韩国政府公布新举措 力争提高年轻人就业

路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。

韩国企划财政部称，将争取对劳动法进行修订，一旦企业未与员工签订正式雇佣合同，或不能足额支付薪资时，更加便于对这些企业进行罚款。

2月经季节因素调整后，15-29岁韩国人的失业率为10.4%，仅略低于上年同期10.6%的16年半高点。

企划财政部周三发布公告称，青年失业问题可能归咎于“国内外的不确定性、信心低迷导致的消费疲软以及企业重组”。

政府在今年稍早曾表示，将在3月底之前宣布新政策以帮助年轻人就业。

在规定修改之后，企业支付薪资若低于最低薪资要求，将被直接罚款至多2,000万韩元(17,800美元)，未与雇员签订劳动合同的企业将被罚款至多500万韩元。(完)