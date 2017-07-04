焦点：韩国6月通胀略微放缓 但仍守在央行目标水平附近

路透首尔7月4日 - 韩国6月通胀略微放缓，部分归因于中国禁止赴韩游导致旅游价格下降、以及公用事业费用减少，但整体通胀数据表明，消费和整体经济增长稳步改善。

周二公布的数据显示，韩国6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.9%，升幅低于5月的2%，也不及路透调查预估的上升2.0%。

韩国第一季经济增速创六个季度以来最快，得益于建筑业活动和出口强劲。自今年初以来，温和的物价压力接近韩国央行2%的目标，意味着民间消费正在稳步改善。

“农产品价格一直较为波动，但服务成本的上涨在一直维持整体物价压力，”韩国投资证券(KIS)分析师Park Jung-woo说道。

周二的数据显示，水电燃气成本按年下降1.6%。这在一定程度上被生鲜食品价格涨幅所抵消，6月生鲜食品价格上涨10.5%，反映出韩国爆发禽流感导致鸡蛋价格迅速上涨。

报告显示，6月服务价格同比上涨1.9%，包价旅游价格则同比下跌9.1%。

“整体服务价格守住涨幅，但赴韩团体旅游价格下滑，因中国游客人数减少让当地旅行社面临压力。萨德的影响仍然存在，”韩国统计局的一位官员说。

韩国观光公社的数据显示，在中国政府禁止国内旅游团体赴韩国旅游后，今年1-5月赴韩国旅游的中国游客人数较上年同期骤减34.7%。

在韩国政府决定部署萨德系统后，中国对韩国企业发起了一系列抵制活动。

“今年全年通胀率料将在2%附近徘徊，不会进一步升至需要调整货币政策的水准，”Park称，并称他认为韩国央行暂时会将指标利率维持在1.25%的纪录低位。

韩国6月剔除食品和燃料价格的核心通胀率为1.4%，与5月齐平。(完)