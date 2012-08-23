韩国7月进口426万桶伊朗原油

路透首尔8月23日电---韩国7月进口了伊朗原油,尽管欧盟禁止对伊朗原油海运提供保险,从7月1日起禁运伊朗石油.

韩国国家石油公司(KNOC)周四公布的数据显示,韩国7月从伊朗进口原油426万桶,较上年同期下降42%.

KNOC数据显示,今年前七个月韩国从伊朗进口的原油数量为3,877万桶,较上年同期下降21%.韩国是全球第四大伊朗原油进口国.

韩国在6月成为伊朗原油亚洲消费大国中第一个宣布暂停从伊朗进口原油的国家.此前韩国政府宣布,从7月1日起暂停从伊朗进口石油,因欧盟禁止对伊朗原油海运提供保险.

来自韩国知识经济部的消息人士周一称,韩国炼厂将从9月起恢复自伊朗每日最高20万桶的原油进口,保险由伊朗公司提供,从而结束两个月来的进口暂停情况.(完)

--编译 于春红;审校 王冠中

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