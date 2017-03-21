韩国将解除从巴西BRF进口鸡肉类产品的临时禁令

路透首尔3月21日 - 韩国当局将解除对巴西BRF SA (BRFS3.SA)鸡肉销售的临时禁令，此前巴西称销往韩国的鸡肉中不包含受污染产品。

巴西劣质肉出口丑闻导致部分国家暂停从该国进口肉类产品。巴西是全球最大的牛肉和禽肉出口国。

韩国农业部周二在声明中称，巴西政府前一天通知韩国，约20个肉类加工厂生产的变质肉类产品并未出口至韩国，但这批产品销往了欧盟和香港等地。(完)