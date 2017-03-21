韩国将解除从巴西BRF进口鸡肉类产品的临时禁令

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透首尔3月21日 - 韩国当局将解除对巴西BRF SA (BRFS3.SA)鸡肉销售的临时禁令，此前巴西称销往韩国的鸡肉中不包含受污染产品。
巴西劣质肉出口丑闻导致部分国家暂停从该国进口肉类产品。巴西是全球最大的牛肉和禽肉出口国。
韩国农业部周二在声明中称，巴西政府前一天通知韩国，约20个肉类加工厂生产的变质肉类产品并未出口至韩国，但这批产品销往了欧盟和香港等地。(完)
(编译 王琛；审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。