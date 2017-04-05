韩国乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市

路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计划在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。

这可能是马来西亚多年来规模最大的上市案之一；自从2012年Astro Malaysia Holdings (ASTR.KL)的15亿美元IPO以来，马来西亚股市至今还没有见到有超过10亿美元的IPO。

乐天集团旗下乐天化学(011170.KS)在一份送交韩国交易所的申报文件中表示，计划将子公司Lotte Chemical Titan Holding在吉隆坡证券交易所上市。

乐天化学指出，计划释出7.4048亿股的马来西亚事业权益，超额配售最多为5,554万股。

该公司计划IPO时点为2017年第三季，并称筹得资金将用于在印尼兴建一座石脑油裂解厂，在马来西亚兴建聚丙烯厂，并扩大在马来西亚的炼厂产能。

此IPO原本计划在去年实施，但在韩国当局就乐天集团诈欺相关指控调查曝光后，此IPO案遭到搁置。

Maybank Investment Bank Bhd、瑞士信贷及摩根大通为此交易案的全球协办行、CIMB Investment Bank、汇丰及野村为联合簿记行。(完)