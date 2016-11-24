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时事要闻 | 2016年 11月 24日 星期四 09:58 BJT

韩国检方调查人员突击搜查乐天集团与SK集团办公室--韩联社

路透首尔11月24日 - 韩国联合通讯社报导称，韩国检方调查人员周四突击搜查了乐天集团与SK集团的办公室，这属于总统朴槿惠密友干政丑闻调查行动的组成部分。

未能立即联系到乐天集团的发言人置评。SK集团的一名发言人表示，他正在了解此事。(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)

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