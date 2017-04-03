焦点：韩国3月出口连续第五个月增长 进口创逾五年最快增速

路透首尔4月1日 - 韩国3月出口增幅高于预期，归功于全球需求增长，而与最大贸易伙伴国中国的关系恶化则继续对经济构成风险。

周六公布的政府数据显示，韩国3月出口较上年同期上升13.7%至488.8亿美元，为连续第五个月增长，路透调查预估为上升13%。2月出口为增长20.2%，是五年来最大增幅。

3月进口较上年同期跳升26.9%，创2011年9月来最快增速，暗示在数月以来受贪腐丑闻影响韩国消费者人气走软后，内需反弹。分析师此前预期3月进口同比上升23.7%。

3月贸易顺差为65.5亿美元。

HI Investment & Securities的首席经济学家Park Sang-hyun表示，韩国很有机会从全球经济好转，以及包括三星电子(005930.KS)推出旗舰智能手机盖乐世(Galaxy)S8等暂时性因素中受益。

出口占到韩国经济产出的近一半。

“美国需求可能有些疲软，但总体来看，全球经济好转将继续提振韩国出口，”Park说。

全球需求持续好转将支持韩国经济温和复苏，尽管中国可能因韩国决定部署萨德反导系统而加大对该国经济制裁力度，这令韩国政府感到担忧。

韩国官员怀疑，中国政府正在采取间接措施，抑制从韩国进口部分消费产品和文化产品。

上月，韩国乐天集团在中国的10几家零售店在被监管当局检查后关门。中国部分航空公司也停止在网上销售飞往韩国的航班。

韩国3月对中国出口同比跳增12.1%，虽然增速比2月的28.8%放缓，但仍然为连续第五个月增长，因半导体和石化产品销售增加。

尽管两国关系出现摩擦，但韩国化妆品第一季度海外销售仍然创纪录地激增35.3%。

韩国3月对美国出口同比减少5.3%，因电信设备和汽车零部件的销售减弱。

由此导致韩国对美国贸易顺差减少至18.2亿美元，低于上年同期的27.5亿。

根据路透计算，3月每个工作日平均出口为20.4亿美元，2月为19.6亿。

3月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入)：

3月 *2月

贸易收支(10亿美元) 6.55 7.06

出口(10亿美元) 48.88 43.20

(较上年同期变动百分比) +13.7 +20.2

进口(10亿美元) 42.32 36.13

(较上年同期变动百分比) +26.9 +23.9

*为3月15日公布的修正值。(完)