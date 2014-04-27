版本:
中国
时事要闻 | 2014年 4月 28日 星期一 07:15 BJT

韩国总理郑烘原因沉船事故引咎辞职

路透首尔4月27日 - 韩国总理郑烘原周日辞职，为政府在4月16日沉船事故中的表现负责。

“继续担任总理职务给政府造成沉重负担，”郑烘原在简短声明中称。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐