分析：韩国自由派近10年来初掌大权 可能不会立刻大刀阔斧搞改革

路透首尔5月16日 - 韩国新任自由派总统文在寅承诺，将寻求国会重新评估备受争议的美国反导系统部署问题。如果今天举行投票，反导系统的部署可能会得到由保守派和温和派政客控制的立法机构的支持。

更重要的是，推动这一动议将使文在寅与反对党之间本已紧张的关系更加紧绷，而反对党的合作对于更急迫的政治目标来说至关重要：在这个年轻人失业率接近历史高位的国家创造数十万个工作岗位。

尽管韩国在保守派执政九年后选出了首位自由派总统，但在意见分歧的国会，左翼大刀阔斧的政策变革几乎是根本站不住脚的，文在寅的民主党只占国会299个席位的40%。

政治专家表示，文在寅执政头100天或将重点推进那些在政治各界得到广泛认同的经济改革计划。

尽管文在寅曾承诺对韩国强大的家族式财团进行改革，但鉴于财阀对韩国经济的重要性，议员们可能会支持采取较温和的步伐，比如对罪名成立的企业犯罪终止豁免。

釜山东亚大学政治学教授Kang Dong-wan认为“很可能出现严重混乱的国会”，除非文在寅对其他党派走妥协路线。

文在寅在竞选时曾批评前总统朴槿惠政府在未取得国会批准的情况下，同意部署萨德系统。

他还承诺重启开城工业园区。朴槿惠在2016年关闭该经济合作计划，因朝鲜发射远程火箭。

但这些承诺招致严厉批评，与他的其他目标不同，比如创造就业、提高最低薪资、改革大型跨国企业以及设立机构负责调查高级公职官员腐败问题。

“文在寅首先必须要解决的是在各政党和民众中存在共识的问题，不是萨德等存在分歧的问题，”东国大学政治学教授Kim Jun-seok表示。

**部署萨德**

朝鲜周日无视外界要求停止武器发展计划的呼声，发射了一枚弹道导弹，文在寅更陷入两难，他在上任时誓言要与朝鲜进行对话。

若文在寅对萨德系统的承诺有所退缩，或可缓和与美国的紧张关系，但这却有惹怒中国的风险。中国认为萨德的强力雷达将对中国安全形成威胁。

“除非文在寅疯了，他不应该以萨德话题拖戏。事实上他没有能力反对，”国会第二大党自由韩国党议员Hong Moon-jong说。该党拥有107席国会席位，仅次于执政党的120席。

其他两大反对党--中间派的国民之党和保守派的正党，也都支持部署萨德。这两个政党在国会总计占60席。

Hong说，如果新政党希望与反对党合作，文在寅就应把重心放在创造就业，这也是自由韩国党的总统候选人在选举时所承诺的政见。

文在寅上任的第一个动作就是成立一个由总统管辖的“就业委员会”，该委员会负责落实他选举时所承诺的在五年任期中创造81万个公共部门岗位。

知情人士对路透说，官员们已着手起草一项多达10万亿韩元(89.5万亿美元)的追加预算支应新岗位支出。该项追加预算案需要取得国会批准。

文在寅的重要工作还有：到2020年将最低时薪从6,470韩元调高至1万韩元(8.83美元)、把工时减少至一年约1,800小时；2015年韩国的平均工时为一年2,113小时。这类的改变也必须获得国会的同意。

**寻求国会和谐**

韩国国会上演全武行已司空见惯。2011年有一名议员为了阻挡一项法案，在议场打开催泪瓦斯罐，喧腾一时。不过法案终究还是通过了。

韩国在2012年推出所谓的国会进步法，旨在使国会中的辩论更加文明，并防止势力最大党派强行通过法案。国会进步法要求有争议的法案须获得占全体议员人数五分之三的赞成票方能过关。

虽然该法使得国会程序更为完善，但也令朴槿惠政府无法通过任何重大立法，尽管她所在的新国家党(已改名为自由韩国党)占据多数席位。

即便在她的党于2016年4月选举中丧失多数优势之前，朴槿惠于2015年提出、旨在改革国内僵化的就业市场的四合一法案也从未能成功闯关。朴槿惠在竞选时承诺将提振经济成长率至4%，而就业改革法案则是其中的中心内容。

朴槿惠的其他竞选承诺也遭到国会反对党的阻拦，包括放宽服务业监管以提振投资。

“由于与国会不睦，之前的朴槿惠政府卯足全力想在不必获得国会批准的情况下兑现承诺，但几乎毫无斩获，”文在寅政府一名负责拟定新政策的政府高官表示。

在多数重大改革皆需要国会60%超级多数通过的情况下，文在寅承认成功的关键在于两党的团结合作。上任后首日，他多数时间都在会晤反对党领袖，寻求合作。(完)