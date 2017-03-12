韩国抗议者集会要求逮捕朴槿惠 文在寅最可能在大选中胜出

路透首尔3月11日 - 韩国被罢免总统朴槿惠的反对者周六在首尔举行集会，要求对她进行逮捕。

韩国宪法法院周五因一起涉及该国大公司的腐败丑闻罢免了总统朴槿惠，法院的判决激起了数百名朴槿惠支持者的抗议，在法院外与警察发生冲突，其中两名抗议者丧生。

朴槿惠的反对者周六在首尔市中心集会，他们每周六都在这里集会；朴槿惠的支持者也走上街头，数量相对少一些。

手持防暴盾牌的警察亦出动，但未有报导称发生骚乱。

“弹劾不是目的。我们不会散了，我们仍然团结在一起向前走，”一位反朴槿惠的抗议者称。

朴槿惠不再享有总统豁免权，有可能面临与密友崔顺实共谋指控相关的受贿、敲诈，以及滥用职权刑事指控。朴槿惠与崔顺实均否认有不当行为。

朴槿惠周五未出现在法院，裁决公布后也未发表任何评论。她当天住在青瓦台，一名发言人称朴槿惠将在某个时候离开青瓦台，回到在首尔的住所。

反朴槿惠的抗议者发言人Choi In-sook对路透说，他们还要求代总统黄教安辞职。

黄教安周五称，内阁将保持国家稳定，防止内部冲突升级，并承诺在60天内举行提前选举。

韩国国家选举委员会主席Kim Yong-deok称，选举最晚在5月9日举行，过程将自由公平。

民调显示，可能胜选的是自由党派重要领导人文在寅，他主张韩国与朝鲜和平相处。

韩国与中国和美国的关系，可能主导总统大选选情。而针对国内大型综合企业的改革，也可能成为选战议题之一。(完)