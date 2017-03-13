（更正）韩国反对党领袖文在寅就公正做出承诺 朴槿惠准备搬离青瓦台

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
（修改内文第五段措辞更贴近原文语意；更正第一段韩国总统热门人选名字错字，应为“文在寅”）
路透首尔3月12日 - 韩国总统热门人选文在寅周日承诺追求正义与共识；与此同时，工人正在对被罢免总统朴槿惠的家进行修缮，为她离开青瓦台总统府做准备。
韩国宪法法院周五通过总统朴槿惠弹劾案，她因牵涉贿赂丑闻而遭到罢免，并成为韩国首位被迫下台的民选总统。
提前大选将在5月9日以前举行。
民调显示，可能胜选的是自由党派领袖文在寅，他主张韩国与朝鲜(北韩)和平相处。
“我们仍有很长的路要走。我们必须通过政权更替，将韩国建成一个正义和有共识的国家，”文在寅周日对记者会说。
“我们必须一起努力，取得全面胜利。”
韩联社援引青瓦台官员的话称，预计朴槿惠将在私宅修缮完成之后马上搬离总统府，可能是在周一。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)