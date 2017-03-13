（更正）韩国反对党领袖文在寅就公正做出承诺 朴槿惠准备搬离青瓦台

（修改内文第五段措辞更贴近原文语意；更正第一段韩国总统热门人选名字错字，应为“文在寅”）

路透首尔3月12日 - 韩国总统热门人选文在寅周日承诺追求正义与共识；与此同时，工人正在对被罢免总统朴槿惠的家进行修缮，为她离开青瓦台总统府做准备。

韩国宪法法院周五通过总统朴槿惠弹劾案，她因牵涉贿赂丑闻而遭到罢免，并成为韩国首位被迫下台的民选总统。

提前大选将在5月9日以前举行。

民调显示，可能胜选的是自由党派领袖文在寅，他主张韩国与朝鲜(北韩)和平相处。

“我们仍有很长的路要走。我们必须通过政权更替，将韩国建成一个正义和有共识的国家，”文在寅周日对记者会说。

“我们必须一起努力，取得全面胜利。”

韩联社援引青瓦台官员的话称，预计朴槿惠将在私宅修缮完成之后马上搬离总统府，可能是在周一。(完)