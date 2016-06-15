韩国当局称股市短期内难以纳入MSCI发达市场指数（更新版）

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路透首尔6月15日 - 韩国周三表示，股市纳入MSCI明晟发达市场指数难以在短期内实现；此前韩国股市未能被纳入MSCI审核名单。

韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo表示，首尔当局在试图达成MSCI设定的一些准入条件时，必须留意汇率的波动性。

在讨论MSCI决定结果的会议上，Jeong开场表示，“尽管近期政府及股市交易所在韩元的可兑换性及股市价格资讯运用上做出了种种努力，还是被认定为力有未逮。”

“观察这些情势，我们认为韩国短期内要纳入MSCI明晟发达指数将有困难。”

Jeong表示，MSCI要求的韩元KRW=离岸交易近期也很难实现。

“外汇交易的稳定性是极其重要的，因为韩国是一个小型开放经济体，多数经济活动仰赖贸易。”Jeong称。

“对我们而言，要完全改变外汇交易制度、并在短期内允许韩元离岸交易，是一项艰钜的任务。”

韩国当局自去年以来一直在推动让韩国股市纳入MSCI发达市场指数。然而这项任务相当棘手，面临诸多障碍，其中包括MSCI所要求的韩元24小时交易。

Jeong表示，韩国将继续推进在明年引入综合账户系统，寄望这将使外资在当地股市交易更便利。(完)