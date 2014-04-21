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路透中文国际短讯 | 2014年 4月 21日 星期一 13:07 BJT

韩总统称“岁月号”船长等人行为等同于谋杀

韩国总统朴槿惠周一称，上周出事的“岁月号”客轮船长和部分船员的行为等同于谋杀。目前已证实此次沉船事故造成64人丧生，238人至今下落不明，但可能也已丧生。多数遇难者是韩国一所高中的学生。“岁月号”船长李俊松（Lee Joon-seok）和另外两名船员上周被捕，被控玩忽职守，周一检方宣布又逮捕四名船员。图为2014年4月20日，失踪旅客的家属要求与总统朴槿惠会面，并要求加快搜救进度。路透
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