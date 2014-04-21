韩总统称“岁月号”船长等人行为等同于谋杀

韩国总统朴槿惠周一称，上周出事的“岁月号”客轮船长和部分船员的行为等同于谋杀。目前已证实此次沉船事故造成64人丧生，238人至今下落不明，但可能也已丧生。多数遇难者是韩国一所高中的学生。“岁月号”船长李俊松（Lee Joon-seok）和另外两名船员上周被捕，被控玩忽职守，周一检方宣布又逮捕四名船员。图为2014年4月20日，失踪旅客的家属要求与总统朴槿惠会面，并要求加快搜救进度。路透