韩国禁售日产、宝马和保时捷10款车型 因排放文件造假

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透首尔1月2日 - 韩国当局禁止在国内市场销售10款车型，分属于日产汽车(7201.T)、宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)和保时捷(Porsche)，因认定这三家车商在排放认定证书上造假。这是大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)排放丑闻的最新影响。
韩国政府在8月时宣布将禁止所有10款车型的销售，此前当局调查除大众汽车以外的外国车厂是否在排放与噪声测试文件中作假。
韩国环保部周一表示，有九个车型自上个月开始被禁售，而日产汽车旗下的逍客(Qashqai)柴油运动型车(运动休旅车，SUV)则在6月已经被禁。
该部门称，还已针对上述车商的韩国子公司课以共计71.7亿韩元(590万美元)的罚款，因其在韩国已售出4,523辆问题汽车。
日产汽车与宝马汽车韩国分公司发言人承认存在政府调查所认定的问题，称他们将着手为受影响的车型重新申请认证。目前暂未能联系到保时捷发言人置评，保时捷为大众汽车所有。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。