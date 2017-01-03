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国际财经 | 2017年 1月 3日 星期二 10:15 BJT

韩国禁售日产、宝马和保时捷10款车型 因排放文件造假

路透首尔1月2日 - 韩国当局禁止在国内市场销售10款车型，分属于日产汽车(7201.T)、宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)和保时捷(Porsche)，因认定这三家车商在排放认定证书上造假。这是大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)排放丑闻的最新影响。

韩国政府在8月时宣布将禁止所有10款车型的销售，此前当局调查除大众汽车以外的外国车厂是否在排放与噪声测试文件中作假。

韩国环保部周一表示，有九个车型自上个月开始被禁售，而日产汽车旗下的逍客(Qashqai)柴油运动型车(运动休旅车，SUV)则在6月已经被禁。

该部门称，还已针对上述车商的韩国子公司课以共计71.7亿韩元(590万美元)的罚款，因其在韩国已售出4,523辆问题汽车。

日产汽车与宝马汽车韩国分公司发言人承认存在政府调查所认定的问题，称他们将着手为受影响的车型重新申请认证。目前暂未能联系到保时捷发言人置评，保时捷为大众汽车所有。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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