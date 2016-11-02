韩国总统府提名新总理与财长人选 惹怒反对党

路透首尔11月2日 - 韩国总统府周三提名新的总理与财长，这是自从朴槿惠政府曝出总统密友干预国政丑闻以来最高层级的人事变动。

但这次人事调整立即引发反对党的怒火。他们表示，朴槿惠是在试图转移外界对其政治危机的注意力。丑闻已导致其支持率降至上任以来的最低点。

青瓦台总统府提名金融服务委员会主席任钟龙(Yim Jong-yong)为财长兼副总理。他将接替现任企划财政部长官柳一镐。任钟龙在其目前的职位上，受到决策者和市场参与者的好评。

青瓦台并称提名金秉准(Kim Byong-joon)为新总理，取代现任总理黄教安。金秉准在前总统卢武铉执政时期曾担任高级总统府秘书。

已故总统卢武铉属于自由党，而朴槿惠属于保守的新世界党。提名金秉准担任总理，似乎是为了取悦反对党。

韩国股市.KS11与韩元基本未受上述消息影响。

外界认为，包括任命新的国民安全处长官在内的这些人事调整，旨在平息朴槿惠亲信崔顺实干政丑闻引发的民愤。崔顺实目前已遭检方羁押讯问。

但这并没有让反对党满意。

“不能在没有与反对党商讨的情况下，就更换总理和企划财政部长官，”反对派国民之党的党鞭朴智元在该党的一次会议上称。

“我们不会支持这种想以人事变动来扭转当前局势的举动。”

上述总理的任命有待议会的批准。

“为了国家的未来，并克服当前的困难，青瓦台提名金秉准为领导内阁的合适人选，”总统府青瓦台发言人郑然国称。

柳一镐和黄教安都未卷入总统亲信干政丑闻。不过，柳一镐因其与朴槿惠的密切关系，一直面临来自反对党议员的压力。(完)