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时事要闻 | 2017年 5月 24日 星期三 11:15 BJT

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球

（修正标题和第一段措辞）

路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。

韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。

韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完)

(编译 侯雪苹；审校 张荻)

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