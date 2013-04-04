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时事要闻 | 2013年 4月 4日 星期四 13:43 BJT

韩国称关于朝鲜通知开城工业园企业全部撤离的报道不符合事实

路透首尔4月4日 - 稍早有报道称，朝鲜命令开城工业园区企业在4月10日之前撤出。韩国表示这些报道歪曲事实，朝鲜只是要求提供一份计划在该日期前离开的人员名单。

“朝鲜要求几家企业提供计划4月10日之前返回韩国的人员清单，这被歪曲成了朝鲜要求全部撤离。”韩国统一部表示。

开城工业园区企业协会的一名高层周四稍早告诉记者，朝鲜要求韩国人在4月10日之前撤出。(完)

(编译 隋芬; 审校 张涛)

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