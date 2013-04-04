韩国称关于朝鲜通知开城工业园企业全部撤离的报道不符合事实

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透首尔4月4日 - 稍早有报道称，朝鲜命令开城工业园区企业在4月10日之前撤出。韩国表示这些报道歪曲事实，朝鲜只是要求提供一份计划在该日期前离开的人员名单。
“朝鲜要求几家企业提供计划4月10日之前返回韩国的人员清单，这被歪曲成了朝鲜要求全部撤离。”韩国统一部表示。
开城工业园区企业协会的一名高层周四稍早告诉记者，朝鲜要求韩国人在4月10日之前撤出。(完)
(编译 隋芬; 审校 张涛)
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。