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时事要闻 | 2017年 2月 15日 星期三 10:06 BJT

韩国统一部称相信金正男被谋杀

路透首尔2月15日 - 韩国统一部发言人Jeong Joon-hee周三在记者会上表示，韩国政府相信，朝鲜领导人金正恩的同父异母哥哥金正男在马来西亚被谋杀。

美国政府消息人士周二称，美国政府坚信，金正男南被朝鲜特工谋杀。

在被问及金正男被谋杀是否得到确认时，Jeong表示：“是的，我说过，已获确认。”(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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