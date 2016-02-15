韩国国会选举前国内出现拥有核武器的呼声

路透首尔2月15日（记者 Ju-min Park） - 韩国执政党--新国家党的国会代表元裕哲（Won Yoo-chul）周一称，韩国应该拥有核武器。韩国4月将举行国会选举，如何应对与朝鲜不断升温的紧张局势成为一项选举议题。

元裕哲表示，韩国应该拥有“和平的”核武器和导弹，以对付朝鲜“可怕和自我毁灭的”核武器和导弹。

他指出，韩国应独立于盟友美国的所谓核保护伞，以遏制朝鲜的核威胁，或重新考虑部署美国的战略核武器。1992年，美国将在韩国部署的战略核武器撤出。

“我们不能每次下雨都从邻居家借伞，我们应该穿上自己的雨衣，”元裕哲说道。

韩国国防部长韩民求（Han Min-koo）随后对议员们称，韩国不考虑获得核武器。

韩国《中央日报》周一公布的调查显示，1,000名受访者中，67.7%的人支持韩国拥有自己的核武器。韩联社周日公布的调查表明，52.2%的受访者支持拥有核武器。（完）