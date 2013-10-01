韩国举行阅兵仪式 展示针对朝鲜的新导弹

路透首尔10月1日（记者 Jack Kim） - 韩国周二举行阅兵式，纪念建军65周年，展示了针对朝鲜的新导弹，并宣称将加强对朝鲜的威慑。

韩国在阅兵式上首次公开了射程300公里的玄武2弹道导弹和射程超过1,000公里的玄武3巡航导弹。

这两种导弹都是韩国自行研制，并已部署。2月朝鲜进行第三次核试验后，韩国就披露了这两种导弹。

“在朝鲜放弃核武器、以及为朝鲜人民和朝鲜半岛和平作出正确选择以前，我们必须打造强大的对朝威慑力量，”韩国总统朴槿惠在阅兵式上说道。

朝鲜经常举行大规模阅兵式，而韩国则很少在公开场合大规模展示其军力。周二的阅兵规模是10年来最大的一次。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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