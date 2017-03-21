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时事要闻 | 2017年 3月 21日 星期二 09:05 BJT

朴槿惠遭弹劾后首度向韩国民众致歉 承诺配合贪腐案调查

路透首尔3月21日 - 被弹劾的韩国前总统朴槿惠周二向全国民众道歉；当时她抵达检察官办公室，以刑事犯罪嫌疑人身分，准备接受贪腐案扩大调查的讯问。

“我对不起人民。我将如实配合讯问，”朴槿惠站在检方大楼台阶上对媒体表示。这是朴槿惠自3月10日被弹劾以来首次对公众直接发言。(完)

(编译 王颖；审校 陈宗琦)

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