焦点：朴槿惠离开青瓦台 坚称真相终将大白

2017年3月12日，遭罢黜的韩国前总统朴槿惠周日离开青瓦台回到位于首尔的私宅。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透首尔3月12日 - 遭到罢免下台的韩国前总统朴槿惠周日离开青瓦台总统府，就在两天前，韩国宪法法院因她涉及贪腐丑闻而支持对她的弹劾。朴槿惠从此变为一介平民而且有可能入狱。

朴槿惠在警方车队包围下离去，她在抵达位于首尔的私人宅邸时，语气仍然颇不服气。

“无法完成总统任期，我对此感到抱歉，”一位发言人士引述朴槿惠的话说。

朴槿惠在她遭罢免后的首度公开讲话中表示：“这将需要时间，但我相信真相终将大白。”

韩国宪法法院周五投票支持国会对朴槿惠的弹劾，亲信干政丑闻撼动了该国政治和企业精英阶层。朴槿惠对此承担责任。

“我对所发生的一切后果负责，”发言人引述朴槿惠称。

朴槿惠现年65岁，成为韩国首位被迫下台的民选总统。

韩国将在5月9日提前举行总统选举。

朴槿惠离开青瓦台抵达自己的寓所时，挥舞旗帜的支持者已挤满了街道。

在安保人员的护卫下，朴槿惠所乘坐的轿车缓慢通过，她从车窗内向支持者挥手致意。

朴槿惠下车后笑着向支持者致意，这是她被罢免后首次公开露面。

**正义和共识**

现在，不再享有总统豁免权后，朴槿惠可能面临与密友崔顺实共谋指控相关的受贿、敲诈和滥用职权的刑事指控。

朴槿惠和崔顺实都否认自己有不当行为。

韩国总统热门人选文在寅就正义和共识做出承诺。

文在寅在民调中处于领先，他主张韩国与朝鲜和平相处。民调显示，韩国民众可能放弃执政近10年的保守派，改选自由派领袖担任总统。

“我们仍有很长的路要走。我们必须通过政权更替，将韩国建成一个正义和有共识的国家，”文在寅周日在记者会上说。(完)