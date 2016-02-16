朴槿惠宣称将对朝鲜实施更多有力措施

韩国总统朴槿惠周二宣称将对朝鲜实施更多“有力”措施，之前韩国暂停开城工业园运营，以回应朝鲜近期火箭发射和核试验活动。“暂停开城工业园运营只是个开端，我们将与国际社会一道，采取一系列措施。”朴槿惠称，“（韩国）政府将采取强有力措施，让朝鲜痛切地认识到，发展核项目无助于其生存，反而会加速其政权的崩溃。”路透