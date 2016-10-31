韩国总统“亲信门”主角崔顺实已回国 将配合检方调查

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔10月30日 - 韩国总统朴槿惠“亲信门”事件持续发酵，这场政治危机的主角崔顺实的律师周日表示，她将就不当控制国家事务的指控配合检方调查。
崔顺实律师对记者表示，她已于周日早间从德国返回韩国。
“崔顺实通过律师表示，她将积极回应检方的调查，并将根据事实作证，”崔顺实的律师Lee Kyung-jae周日上午表示。
“她对于引起公众的失望和沮丧深感懊悔，”Lee表示。
Lee说，崔顺实从伦敦乘飞机离开欧洲，以躲避媒体的追踪。他说，崔顺实将随时准备回答检方质询。
韩国总统办公室周日公布，这场政治危机期间朴槿惠已接受五名总统助手的辞职，其中包括秘书室主任。
据总统办公室，朴槿惠的三名长期助手亦已辞职。
朴槿惠办公室周五称，她已命令其高级秘书提交辞呈。
数以千计的韩国民众周日晚间集会，要求朴槿惠下台。愤怒的韩国人表示，朴槿惠背叛了国民的信任，没有正确管理政府，失去了领导国家的资格。
检方正在调查总统助手和其他官员，以确定他们是否违法允许崔顺实发挥不当影响或取得经济利益。
朴槿惠目前处于五年任期的第四年，这场危机可能影响其任期末段的决策行动。反对党要求进行全面调查，但尚未提出弹劾她的可能性。
朴槿惠的公众支持度已降至最低点。一项民调显示，逾40%的受访者认为朴槿惠应辞职或者遭到弹劾。
执政的新世界党周日表示，已敦促朴槿惠组建一个联合政府，包含各个政党。这意味着需要任命一个得到执政党及反对党认可的新总理。(完)
(编译 王颖/张涛；审校 白云)
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路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。