韩国总统“亲信门”主角崔顺实已回国 将配合检方调查

路透首尔10月30日 - 韩国总统朴槿惠“亲信门”事件持续发酵，这场政治危机的主角崔顺实的律师周日表示，她将就不当控制国家事务的指控配合检方调查。

崔顺实律师对记者表示，她已于周日早间从德国返回韩国。

“崔顺实通过律师表示，她将积极回应检方的调查，并将根据事实作证，”崔顺实的律师Lee Kyung-jae周日上午表示。

“她对于引起公众的失望和沮丧深感懊悔，”Lee表示。

Lee说，崔顺实从伦敦乘飞机离开欧洲，以躲避媒体的追踪。他说，崔顺实将随时准备回答检方质询。

韩国总统办公室周日公布，这场政治危机期间朴槿惠已接受五名总统助手的辞职，其中包括秘书室主任。

据总统办公室，朴槿惠的三名长期助手亦已辞职。

朴槿惠办公室周五称，她已命令其高级秘书提交辞呈。

数以千计的韩国民众周日晚间集会，要求朴槿惠下台。愤怒的韩国人表示，朴槿惠背叛了国民的信任，没有正确管理政府，失去了领导国家的资格。

检方正在调查总统助手和其他官员，以确定他们是否违法允许崔顺实发挥不当影响或取得经济利益。

朴槿惠目前处于五年任期的第四年，这场危机可能影响其任期末段的决策行动。反对党要求进行全面调查，但尚未提出弹劾她的可能性。

朴槿惠的公众支持度已降至最低点。一项民调显示，逾40%的受访者认为朴槿惠应辞职或者遭到弹劾。

执政的新世界党周日表示，已敦促朴槿惠组建一个联合政府，包含各个政党。这意味着需要任命一个得到执政党及反对党认可的新总理。(完)