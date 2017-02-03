版本:
中国
时事要闻 | 2017年 2月 3日 星期五 14:47 BJT

韩国特别检察官可能寻求代理总统同意让检方搜查青瓦台

路透首尔2月3日 - 韩国特别检察官办公室周五称，检方或将要求代理总统介入，以允许其搜查青瓦台，调查总统朴槿惠所涉丑闻。

青瓦台周五稍早时以安全为由，阻止调查人员执行搜查令。

特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)

(编译 李婷仪 审校 王颖)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐