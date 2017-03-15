版本:
中国
时事要闻 | 2017年 3月 15日 星期三 13:39 BJT

韩国将于5月9日举行总统选举 总理黄教安称将不竞选总统

路透首尔3月15日 - 韩国联合通讯社周三报导称，韩国将于5月9日举行总统选举，取代上周五因贪腐丑闻而遭罢黜的前总统朴槿惠。

韩国总理黄教安稍早表示，他将不竞选总统。黄教安自12月起即代理总统。

当韩国国会12月弹劾总统朴槿惠之后，黄教安就担任代理总统。宪法法庭上周五维持国会对于朴槿惠的弹劾决定，并予以解职。

尽管黄教安从未表明有意参选，但他在民意调查中却是主要的保守派候选人之一。(完)

(编译 张若琪/张明钧; 审校 许娜/张涛)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐