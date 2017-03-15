韩国将于5月9日举行总统选举 总理黄教安称将不竞选总统

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔3月15日 - 韩国联合通讯社周三报导称，韩国将于5月9日举行总统选举，取代上周五因贪腐丑闻而遭罢黜的前总统朴槿惠。
韩国总理黄教安稍早表示，他将不竞选总统。黄教安自12月起即代理总统。
当韩国国会12月弹劾总统朴槿惠之后，黄教安就担任代理总统。宪法法庭上周五维持国会对于朴槿惠的弹劾决定，并予以解职。
尽管黄教安从未表明有意参选，但他在民意调查中却是主要的保守派候选人之一。(完)
(编译 张若琪/张明钧; 审校 许娜/张涛)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)