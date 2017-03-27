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时事要闻 | 2017年 3月 27日 星期一 15:06 BJT

韩国法院将于周四就前总统朴槿惠逮捕令事宜举行听证会

路透首尔3月27日 - 韩国一家法院周一表示，将于本地时间周四上午10:30(0130GMT)就被弹劾总统朴槿惠的逮捕令事宜举行听证会。

法院在向记者发送的一则短信中称，该逮捕令将包含受贿等指控。

之前韩国检方称，他们将寻求逮捕朴槿惠。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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