版本:
中国
时事要闻 | 2017年 4月 3日 星期一 20:47 BJT

文在寅在韩国自由民主党初步投票中获胜 或将成为下届总统

路透首尔4月3日 - 韩国人权律师文在寅周一在自由民主党(liberal Democratic Party)初步投票中获胜，为他成为下届韩国总统铺平道路，他可能对朝鲜采取较温和的路线。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐