韩国候任总理称总统朴槿惠可能会遭到检方调查

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔11月3日 - 韩国候任总理金秉准周四表示，他认为韩国总统朴槿惠可能会遭检方就“亲信门”丑闻进行的调查。
没有一位在任的韩国总统受到过检方的调查。一些反对党议员表示，当前的调查应该扩大至总统朴槿惠。
“我的看法是可能会被调查。但由于(她)是国家元首，调查的程序和方式需慎重，”金秉准在记者会上表示。朴槿惠昨日提名金秉准为下任总理，这是内阁重组的一部分。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。