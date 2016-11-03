韩国候任总理称总统朴槿惠可能会遭到检方调查

没有一位在任的韩国总统受到过检方的调查。一些反对党议员表示，当前的调查应该扩大至总统朴槿惠。

“我的看法是可能会被调查。但由于(她)是国家元首，调查的程序和方式需慎重，”金秉准在记者会上表示。朴槿惠昨日提名金秉准为下任总理，这是内阁重组的一部分。(完)