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时事要闻 | 2016年 11月 3日 星期四 17:15 BJT

韩国候任总理称总统朴槿惠可能会遭到检方调查

路透首尔11月3日 - 韩国候任总理金秉准周四表示，他认为韩国总统朴槿惠可能会遭检方就“亲信门”丑闻进行的调查。

没有一位在任的韩国总统受到过检方的调查。一些反对党议员表示，当前的调查应该扩大至总统朴槿惠。

“我的看法是可能会被调查。但由于(她)是国家元首，调查的程序和方式需慎重，”金秉准在记者会上表示。朴槿惠昨日提名金秉准为下任总理，这是内阁重组的一部分。(完)

(编译 汪红英；审校 张荻)

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