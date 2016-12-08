（重发）一经弹劾 韩国总统朴槿惠的命运将交由宪法法院九位法官决定

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路透首尔12月8日 - 专家称，如果韩国总统朴槿惠周五在国会遭弹劾，她将面临激烈的法院斗争来推翻这一议案，即便宪法法院的所有法官都是由她及她所在保守派前任亲自任命的。

弹劾投票似乎很有可能，宪法法院九位法官将有最多六个月的时间来决定是支持还是推翻弹劾议案。

法律专家称，该反对总统的议案看似非常强势，绝大多数民众倾向于让朴槿惠下台，每周都有大规模集会要求她辞职，朴槿惠的支持率降至只有4%。

但是由保守派组成的宪法法院似乎会偏向朴槿惠。要弹劾她，九位法官中必须至少有六位支持该议案。

其中两位法官的任期即将到期，一位是在1月31日，一位在3月13日。专家称，政治危机当前，不太可能去任命取代到期法官的人选，可能仅剩七位法官，刚刚够宪法法院法官人数的下限。

宪法法院的法官人数减少，对朴槿惠有利，因为宪法法院通过弹劾所需要的法官人数仍是六人。

“两名法官退休，就像是两名法官投票推翻弹劾，”首尔国立大学法律教授Chon Jong-ik表示。在2004年总统卢武铉弹劾审判时，Chon Jong-ik担任宪法法院的发言人。

卢武铉是目前唯一遭到弹劾的韩国总统，但宪法法院否决了弹劾案。当时，社会大众并不支持弹劾案，认为是在野党控制国会后滥用权力。

然而，当年在弹劾案中担任卢武铉首席辩护律师的Ha Kyung-chull表示，这次弹劾朴槿惠的理由--纵容密友非法干预政务--显得很有力。

“就像她一直以来的说法，主要的抗辩将是，她这样做是因为认为这都是为了国家利益，她没有作任何为自己图利的事，她认为这将有足够的说服力，”Ha Kyung-chull表示。

但他指出，有明确理由支持弹劾。

宪法法院将在公开辩论中听取两方辩词，一方是国会司法委员会主席，一方是朴槿惠的代理律师，然后法院再作出裁决。

朴槿惠不太可能出席审判。

如果国会通过弹劾案，朴槿惠将必须暂离总统职位，在法院审理期间由总理暂代国家领袖。

韩国几个政党已表示，相信周五表决支持弹劾的票数将高于通过所需的200票，朴槿惠所属的新国家党也有部分议员支持弹劾。

宪法法院成立于1988年，负责审理关于宪法解释的案子。

宪法法院的九名法官全部由总统任命，但其中三名是由最高法院首席法官推荐，另外三名由国会推荐。

目前的宪法法院法官名单被认为大多偏向保守派，在朴槿惠及前任总统李明博的任期内，对标志性案件的判决经常有利于政府。

但两名前任宪法法院法官Kim Jong-dae及Ha Kyung-chull表示，这种倾向保守的立场可能还不足以拯救朴槿惠。

“我相信法官会基于爱国之心及良知作出决定。他们也是韩国人民，和我们所有人呼吸相同的空气。”Kim Jong-dae称。(完)