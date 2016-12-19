朴槿惠亲信崔顺实在欺诈及滥用权力刑事审判首日现身法庭

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔12月19日 - 涉嫌干政的韩国总统朴槿惠亲信--崔顺实周一在法庭现身，今日是针对她欺诈及滥用权力刑事审判第一天。
崔顺实被指控迫使大企业捐款给支持朴槿惠政策倡议的基金会。检方已将朴槿惠列为共犯，不过朴槿惠在任总统期间免受起诉。
继12月9日遭国会投票弹劾后，朴槿惠职权已暂停，宪法法院将有最多180天时间确定支持还是推翻弹劾决定。
据韩国联合通讯社报导，崔顺实称，她不想要陪审团审判。韩国法院通常会先进行刑事审判，然后由法官小组作出裁决和判决，而个别案件的被告可以选择陪审团审判。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)