朴槿惠亲信崔顺实在欺诈及滥用权力刑事审判首日现身法庭

路透首尔12月19日 - 涉嫌干政的韩国总统朴槿惠亲信--崔顺实周一在法庭现身，今日是针对她欺诈及滥用权力刑事审判第一天。

崔顺实被指控迫使大企业捐款给支持朴槿惠政策倡议的基金会。检方已将朴槿惠列为共犯，不过朴槿惠在任总统期间免受起诉。

继12月9日遭国会投票弹劾后，朴槿惠职权已暂停，宪法法院将有最多180天时间确定支持还是推翻弹劾决定。

据韩国联合通讯社报导，崔顺实称，她不想要陪审团审判。韩国法院通常会先进行刑事审判，然后由法官小组作出裁决和判决，而个别案件的被告可以选择陪审团审判。(完)