韩国特别检察官申请逮捕韩国国民年金公团董事长文亨杓

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透首尔12月29日 - 韩国特别检察官办公室周四称，已申请逮捕韩国国民年金公团(NPS)董事长文亨杓；文亨杓此前已被紧急收押，被控滥用职权及作假证。
特别检察官办公室在记者会上称，文亨杓已承认，他在担任韩国保健福祉部长官期间，指令国民年金公团投票支持三星集团旗下两家子公司的80亿美元合并案。
文亨杓11月时在国会听证会上否认他曾向NPS施压，迫使NPS以大股东身份支持合并案。韩国保健福祉部负责NPS的运营。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。