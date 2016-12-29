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时事要闻 | 2016年 12月 29日 星期四 14:29 BJT

韩国特别检察官申请逮捕韩国国民年金公团董事长文亨杓

路透首尔12月29日 - 韩国特别检察官办公室周四称，已申请逮捕韩国国民年金公团(NPS)董事长文亨杓；文亨杓此前已被紧急收押，被控滥用职权及作假证。

特别检察官办公室在记者会上称，文亨杓已承认，他在担任韩国保健福祉部长官期间，指令国民年金公团投票支持三星集团旗下两家子公司的80亿美元合并案。

文亨杓11月时在国会听证会上否认他曾向NPS施压，迫使NPS以大股东身份支持合并案。韩国保健福祉部负责NPS的运营。(完)

(编译 王琛；审校 高琦)

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