韩国宪法法院称尚未确定就总统朴槿惠弹劾案举行听证的日期

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首

路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。