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时事要闻 | 2016年 12月 12日 星期一 13:32 BJT

韩国宪法法院称尚未确定就总统朴槿惠弹劾案举行听证的日期

路透首尔12月12日 - 韩国宪法法院周一称，就总统朴槿惠弹劾案举行公共听证的日期尚未确定。朴槿惠之前因亲信干政丑闻遭到弹劾。

该法院的一位发言人说，九名法官在周一稍早会面谈论了该案。

宪法法院必须决定是否支持韩国国会上周五通过的弹劾案，审理过程最长可持续180天。如果法院决定支持弹劾动议，朴槿惠将成为首位被迫下台的民选总统。(完)

(编译 汪红英；审校 杜明霞)

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