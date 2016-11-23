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时事要闻 | 2016年 11月 23日 星期三 08:38 BJT

韩国检方突击检查国家退休基金 调查第一毛织收购三星物产事宜

路透首尔11月23日 - 韩国联合通讯社报导，韩国检方周三突击检查韩国国家退休基金(NPS)，原因是其去年支持第一毛织收购三星物产(028260.KS)的相关问题。

目前未能立即取得检方与NPS的投资管理办公室的回应。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

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