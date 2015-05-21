韩国总统朴槿惠提名法务部长官黄教安出任总理

韩国总统朴槿惠提名法务部长官黄教安（Hwang Kyo-ahn）出任该国总理，这是她自2013年上任以来第六次提名总理人选。朴槿惠之前提名的五位总理人选中，有三位因个人不当行为在提名获确认前就退出，另外两位出任总理，其中一位因卷入丑闻辞职。路透