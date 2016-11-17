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时事要闻 | 2016年 11月 17日 星期四 17:44 BJT

律师称将配合韩国检方 安排下周侦讯总统朴槿惠--韩联社

路透首尔11月17日 - 据韩国联合通讯社报导，韩国总统朴槿惠的律师周四称，他将配合负责调查总统亲信贪腐丑闻的检察官，以便检方能在下周对朴槿惠进行侦讯。

检方称将试图在本周侦讯朴槿惠之后，朴槿惠周二聘请柳荣夏(Yoo Yeong-ha)为律师。

记者未能立即联系到柳荣夏对此报导置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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