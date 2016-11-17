律师称将配合韩国检方 安排下周侦讯总统朴槿惠--韩联社

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔11月17日 - 据韩国联合通讯社报导，韩国总统朴槿惠的律师周四称，他将配合负责调查总统亲信贪腐丑闻的检察官，以便检方能在下周对朴槿惠进行侦讯。
检方称将试图在本周侦讯朴槿惠之后，朴槿惠周二聘请柳荣夏(Yoo Yeong-ha)为律师。
记者未能立即联系到柳荣夏对此报导置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)