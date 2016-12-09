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时事要闻 | 2016年 12月 9日 星期五 09:40 BJT

韩国总统朴槿惠的支持率小升至5%--Gallup Korea

路透首尔12月9日 - 根据周五公布的民意调查，韩国总统朴槿惠的民众支持率小幅升至5%，上周跌至4%的纪录低位。朴槿惠因亲信干政丑闻面临弹劾投票。

民调还显示，81%的受访者支持弹劾朴槿惠。

此项民调由总部位于首尔的Gallup Korea进行。Gallup Korea与美国Gallup Inc并无关联。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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