韩国总统朴槿惠周二下午将对全国发表讲话

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔11月29日 - 韩国总统朴槿惠办公室称，总统朴槿惠周二将发布一项声明。她的政府正在努力挺过闺蜜干政丑闻的影响。
韩国联合通讯社援引总统办公室官员报导称，声明不是宣布朴槿惠辞职。
朴槿惠已因亲信干政丑闻两度道歉，但拒绝韩国民众要求其下台的强烈呼吁。
一位总统发言人在短信中说，朴槿惠将在当地时间下午2:30 (0530GMT)发表全国讲话。(完)
(编译 白云/汪红英；审校 李春喜/高琦)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)