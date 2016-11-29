版本:
中国
时事要闻 | 2016年 11月 29日 星期二 12:38 BJT

韩国总统朴槿惠周二下午将对全国发表讲话

路透首尔11月29日 - 韩国总统朴槿惠办公室称，总统朴槿惠周二将发布一项声明。她的政府正在努力挺过闺蜜干政丑闻的影响。

韩国联合通讯社援引总统办公室官员报导称，声明不是宣布朴槿惠辞职。

朴槿惠已因亲信干政丑闻两度道歉，但拒绝韩国民众要求其下台的强烈呼吁。

一位总统发言人在短信中说，朴槿惠将在当地时间下午2:30 (0530GMT)发表全国讲话。(完)

(编译 白云/汪红英；审校 李春喜/高琦)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐