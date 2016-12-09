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时事要闻 | 2016年 12月 9日 星期五 15:39 BJT

韩国总统朴槿惠将召开内阁会议--韩联社

路透首尔12月9日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统朴槿惠要求内阁成员于0800GMT召开会议。

韩国国会周五稍早因亲信干政丑闻通过弹劾朴槿惠的动议，这次弹劾有可能让朴槿惠成为韩国首个被请下台的民选总统。

过去六周，每个周六都有大规模的示威活动要求朴槿惠辞职下台，民意调查亦显示，绝大多数民众支持弹劾朴槿惠。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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