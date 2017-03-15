朴槿惠愿意就贪腐案与韩国检察官合作--韩联社

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔3月15日 - 韩国联合通讯社周三报导，遭弹劾下台的韩国总统朴槿惠愿意与检察官合作。检察官希望就贪腐丑闻进行讯问。
当朴槿惠还是总统时曾表示，她将会与希望进行讯问的检方合作。但她之后又拒绝此事。
政府检察官料将在周三通知朴槿惠以嫌疑犯身份传唤她的日期。
朴槿惠否认有不当行为。无法联系到她的律师置评。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)