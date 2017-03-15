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时事要闻 | 2017年 3月 15日 星期三 08:57 BJT

朴槿惠愿意就贪腐案与韩国检察官合作--韩联社

路透首尔3月15日 - 韩国联合通讯社周三报导，遭弹劾下台的韩国总统朴槿惠愿意与检察官合作。检察官希望就贪腐丑闻进行讯问。

当朴槿惠还是总统时曾表示，她将会与希望进行讯问的检方合作。但她之后又拒绝此事。

政府检察官料将在周三通知朴槿惠以嫌疑犯身份传唤她的日期。

朴槿惠否认有不当行为。无法联系到她的律师置评。(完)

(编译 戴素萍 审校 郑茵)

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